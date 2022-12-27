"Работаем над этим": АЗРК о сдерживании цен на продукты перед Новым годом

Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Первый зампред Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов на брифинге в СЦК высказался, насколько реально сдержать цены на продукты в предновогодний период, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, насколько реально перед Новым годом сдерживать цены на продукты и не допустить дальнейшего роста цен на них.

"Да, реально. Задача премьер-министром поставлена - не более 20% до конца года. То есть у нас сейчас где-то уже порядка 19,6% рост на социально-значимые продукты питания. Он поставил задачу, чтобы до новогоднего периода не произошло резкого роста цен на продукты питания. И мы над этой задачей сейчас работаем", - заявил в ответ Рустам Ахметов.

По его словам, на рост цен на продукты влияет ряд факторов.

"Есть экономические предпосылки, есть предпосылки, связанные с незаконными действиями участников рынка. Если идет превышение торговой надбавки больше 15%, то необходимо обращаться в акимат - они обладают компетенцией возбуждать административные дела и привлекать к ответственности. Но для этого нужно знать цену производителя или поставщика продукции. К сожалению, население об этом не знает", – добавил спикер.

Законом, по его словам, также предусматривается проведение антимонопольного расследования, если участники рынка сговорились и подняли цены.

"Если потребитель имеет эти сведения на руках, то он может обращаться в АЗРК", – резюмировал Рустам Ахметов.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил стабилизировать цены на продукты в преддверии Нового года. До этого в Комитете по защите прав потребителей рассказали, как в стране регулируют стоимость продовольственных товаров.

Напомним, что в предстоящем 2023 году казахстанцы будут отдыхать первые три дня января. Также 31 декабря выпадает на субботу. И те, у кого рабочая неделя пятидневная, получат еще один день отдыха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2003242-rabotaem-nad-etim-azrk-o-sderzhivanii-tsen-na-produkty-pered-novym-godom/