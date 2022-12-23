Почти на 5 тенге подешевел доллар перед выходными

Купюры и монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам последней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился до 461,97 тенге. Об этом гласят данные с официального сайта биржи KASE.

Разница текущего средневзвешенного курса доллара с предыдущим составила 4,7 тенге. Ранее американская валюта стоила 466,67 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня долларами торгуют по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 459-463,5 тенге, продажа – 464-469 тенге;

в Астане: покупка – 459-460 тенге, продажа – 464-468 тенге.

По данным, опубликованным на Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 461,5-464 тенге, продажа – 467,5-470,5 тенге;

в Астане: покупка – 461-465,7 тенге, продажа – 466,5-469,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2002818-pochti-na-5-tenge-podeshevel-dollar-pered-vyhodnymi/