Доллар подешевел на 3 тенге на бирже в Казахстане

Тенге и доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Курс доллара опустился больше чем на 3 тенге по результатам дневных торгов 22 декабря на Казахстанской фондовой бирже - актуальный курс валюты опубликован на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара установился на отметке 466,98 тенге, снизившись на 3,03 тенге с момента последних торгов.

Согласно информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 460,5-467 тенге, продажа – 466,5-470 тенге;

в Астане: покупка – 460,5-462,5 тенге, продажа – 466,5-468,5 тенге.

По данным, опубликованным на Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 465-466,5 тенге, продажа – 469,5-470,5 тенге;

в Астане: покупка – 458,5-467 тенге, продажа – 468,7-471 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2002646-dollar-podeshevel-na-3-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/