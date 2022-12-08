Доллар подешевел в Казахстане после резкого подорожания

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 8 декабря, по итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара показал снижение после нескольких дней роста. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

Сейчас средневзвешенный курс доллара США в Казахстане составляет 472,04 тенге. Таким образом, за прошедшие сутки американская валюта подешевела на 1,47 тенге.

Согласно информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 467,5-473 тенге, продажа – 473,5-476,5 тенге;

в Астане: покупка – 467,5-470 тенге, продажа – 473,5-475,5 тенге.

Также, по данным, опубликованным на Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 472-472,5 тенге, продажа – 476-477 тенге;

в Астане: покупка – 470-472,8 тенге, продажа – 473,5-475,8 тенге.

Напомним, что 6 декабря доллар подорожал более чем на 3 тенге, а вчера, 7 числа, американская валюта стала дороже на 1,54 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2000738-dollar-podeshevel-v-kazahstane-posle-rezkogo-podorozhaniya/