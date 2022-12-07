Доллар вновь подорожал в Казахстане

Долларовые купюры, калькулятор и блокнот. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 7 декабря, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снова показал рост. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

Сейчас средневзвешенный курс доллара США в Казахстане составляет 473,54 тенге. Таким образом, с момента последних торгов американская валюта подорожала на 1,54 тенге.

Напомним, что и вчера днем курс доллара вырос в Казахстане – вчера разница с предыдущим показателем составила 3,07 тенге.

Отметим, что согласно информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 469,5-474,5 тенге, продажа – 474,5-478,5 тенге;

покупка – 469,5-474,5 тенге, продажа – 474,5-478,5 тенге; в Астане: покупка – 469,5-470,5 тенге, продажа – 474,5-478,5 тенге.

Также, по данным, опубликованным на Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 473,5-474,5 тенге, продажа – 478-479 тенге;

покупка – 473,5-474,5 тенге, продажа – 478-479 тенге; в Астане: покупка – 467-474 тенге, продажа – 475-478 тенге.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2000552-dollar-vnov-podorozhal-v-kazahstane/