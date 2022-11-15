Глава Нацбанка: Если будет необходимо, мы готовы поднять еще раз базовую ставку

Галымжан Пирматов. Фото: Акорда

Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов выступил на X Конгрессе финансистов Казахстана, который прошел в Алматы. Основные тезисы из его выступления приводятся на официальном сайте Нацбанка.

Прежде всего Пирматов высказался о факторах принятия решения по базовой ставке.

"Сейчас команда работает над обновлением нашего прогноза. По результатам данного прогнозного раунда, на основании данных и ряда макроэкономических факторов мы примем решение. Если будет необходимо, мы готовы поднять еще раз базовую ставку", – отметил он.

Глава Нацбанка подчеркнул, что решение по базовой ставке будет объявлено 5 декабря.

"Мы всегда принимаем решение на основании данных, наших прогнозов по основным макроэкономическим параметрам, инфляционным ожиданиям и других факторов", – заявил Пирматов.

При этом он отметил, что положительно относится к дискуссии о базовой ставке в профессиональной среде.

"Я вижу все больше понимания логики наших решений со стороны профучастников рынка. Есть те, кто говорит, что ставка слишком низкая, есть те, кто говорит, что она слишком высокая. Но мне нравится, что в профессиональной среде идет достаточно информированная дискуссия, и мы это поддерживаем", – сказал Галымжан Пирматов.

По его словам, представители Нацбанка начали проводить регулярный опрос среди профессиональных макроэкономистов, в котором участвуют 11 исследовательских организаций.

Отметим, что базовая ставка, как сообщает Национальный банк РК, – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде.

Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс. Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения. Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию.

Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Напомним, что 26 октября Нацбанк повысил базовую ставку в Казахстане с 14,5% до 16%. Позже мы рассказывали о том, как такое решение может отразиться на рядовых казахстанцах и на стране в целом.

Так, самое значимое изменение, которое почти сразу могут почувствовать казахстанцы при увеличении базовой ставки – кредиты в банках становятся дороже. Дело в том, что одной из главных задач повышения базовой ставки является снижение экономической активности населения.

Кроме того, такая политика должна сподвигнуть казахстанцев не брать деньги у банков, а, напротив, начать их откладывать на депозитах, так как вместе с подорожанием кредитов начинает расти и выгодность банковских вкладов.

Другими словами, высокая базовая ставка поощряет казахстанцев не тратить деньги, а копить их, тем самым заставляя экономику "остывать", что в будущем должно приводить к снижению цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1997285-glava-natsbanka-esli-budet-neobhodimo-my-gotovy-podnyat-esche-raz-bazovuyu-stavku/