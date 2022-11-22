Минторговли Казахстана: Больше дефицита сахара не будет

Сахар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минторговли и интеграции в кулуарах кабмина рассказал, какие меры предпринимаются для недопущения дефицита сахара в будущем, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин сообщил, что к этому часу инфляция составляет 18,8%. При этом он добавил, что самое большое влияние на рост инфляции оказал сахар – 75%.

"Это произошло из-за того, что Россия закрыла экспорт", — объяснил министр.

Для того чтобы избежать рисков дефицита, по его словам, по стране приняты меры по производству сахара.

"100% мы себя собственным сахаром будем обеспечивать. Да, он будет тростниковый, потому что пока свеклы недостаточно, но это будет наш сахар. Больше дефицита сахара не будет. Цена будет с завода не дороже 450 тенге за килограмм", — резюмировал Серик Жумангарин.

Напомним, что весной и летом этого года в стране возник ажиотаж вокруг сахара. Цены на продукт резко повысились, а затем сахар и вовсе исчез с прилавков.

В середине октября стало известно, что правительство заключило меморандум с производителями сахара, чтобы действующие на тот момент цены на данный продукт сохранились на протяжении следующих 12 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1998422-mintorgovli-kazahstana-bolshe-defitsita-sahara-ne-budet/