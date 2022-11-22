Огурцы и помидоры по 1,5 тысячи тенге: дороговизну овощей объяснили в МСХ

Помидоры. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, дойдет ли зимой цена на огурцы и помидоры до 2-3 тысяч тенге. Сейчас эти овощи продают по 1,5 тыс. тенге за килограмм, передает корреспондент NUR.KZ.

Карашукеев назвал рост цен на помидоры и огурцы традиционным.

"Касательно огурцов и помидоров - у нас ежегодно (так повышаются цены - прим. ред.), это не первый год так. В октябре, ноябре у нас открытый грунт заканчивается. Продукция уходит с рынков. Появляется закрытый грунт. Он дороже. В связи с этим этот небольшой скачок цен - он всегда бывает. Но то, что 1,5 тысячи помидоры - это не есть хорошо", — заявил он.

В связи с этим, добавил министр, у МСХ есть план по увеличению количества теплиц.

"Здесь только можно будет один ответ дать - нужно увеличивать объем производства. Для этого все необходимые меры предусмотрены. Будем финансировать дальше, увеличивать объемы закрытого грунта, который выращивается.

Конечно, тут есть проблема, что часть овощей в виде огурцов и помидоров у нас еще и экспортируется. Больше надо экспортировать, я думаю, что сейчас цены стабилизируются. Вот этот скачок от открытого грунта к закрытому грунту - он ежегодно происходит, поэтому каждый год мы увеличиваем площади производства и огурцов и помидоров. Я думаю, что ситуация стабилизируется", — заверил глава МСХ.

В ходе того же брифинга глава МСХ рассказал, грозит ли Казахстану нехватка овощей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1998417-ogurtsy-i-pomidory-po-15-tysyachi-tenge-dorogoviznu-ovoschey-obyasnili-v-msh/