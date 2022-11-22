Грозит ли нехватка овощей Казахстану, рассказали в МСХ

Овощи. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства сельского хозяйства в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, хватит ли Казахстану собственных запасов овощей, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, хватит ли в Казахстане овощей на зиму.

"Конечно, у нас порядка 4 млн тонн картофеля, из них 2 млн тонн - это организованные хозяйства. Половина из них - это личные подсобные хозяйства. Половина сел сами себя обеспечивают.

В этом году у нас с 4,2 млн тонн до 4,7 млн тонн увеличилось производство овощей – картофеля, по всем видам овощной группы у нас наблюдается увеличение урожайности. Качество очень хорошее", — заявил в ответ Ербол Карашукеев.

Министр добавил, что фермеры к этому часу закладывают урожай в овощехранилища.

"Мы не только себя обеспечим, но еще и наших соседей обеспечим картофелем. Узбекистан, Россия наш картофель импортируют. Но в первую очередь мы ведем контроль, смотрим, чтобы наших овощей хватило для внутреннего рынка.

Сейчас у нас никаких сомнений нет: овощей хватит, год был хорошим, мы обеспечим (наших граждан - прим. ред.) всем", — резюмировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1998416-grozit-li-nehvatka-ovoschey-kazahstanu-rasskazali-v-msh/