В Минфине подтвердили намерение выкупить у России 4,2% доли в Евразийском банке развития
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Глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах сената высказался о покупке у России 4,2% доли в Евразийском банке развития (ЕАБР), передает корреспондент NUR.KZ.
Ерулан Жамаубаев заявил, что сделка важна с точки зрения повышения статуса государства.
"Переговоры ведутся, будет время опциона, реальной выплаты не будет, она пройдет через некоторое время. Если по годам разбить, я не думаю, что это будет большая нагрузка. Около 7 млрд тенге в год, разобьем на несколько лет", - заверил он.
В целом же, по его словам, речь идет примерно о 25-30 млрд тенге.
Напомним, в августе глава Минфина сообщил, что Казахстан обсуждает сделку по покупке части российской доли в Евразийском банке развития.
Также сегодня в кулуарах сената Жамаубаев рассказал, от чего зависит зарплата членов кабмина.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1997596-v-minfine-podtverdili-namerenie-vykupit-u-rossii-42-doli-v-evraziyskom-banke-razvitiya/