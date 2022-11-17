В Минфине подтвердили намерение выкупить у России 4,2% доли в Евразийском банке развития

Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

Глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах сената высказался о покупке у России 4,2% доли в Евразийском банке развития (ЕАБР), передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев заявил, что сделка важна с точки зрения повышения статуса государства.

"Переговоры ведутся, будет время опциона, реальной выплаты не будет, она пройдет через некоторое время. Если по годам разбить, я не думаю, что это будет большая нагрузка. Около 7 млрд тенге в год, разобьем на несколько лет", - заверил он.

В целом же, по его словам, речь идет примерно о 25-30 млрд тенге.

Напомним, в августе глава Минфина сообщил, что Казахстан обсуждает сделку по покупке части российской доли в Евразийском банке развития.

Также сегодня в кулуарах сената Жамаубаев рассказал, от чего зависит зарплата членов кабмина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1997596-v-minfine-podtverdili-namerenie-vykupit-u-rossii-42-doli-v-evraziyskom-banke-razvitiya/