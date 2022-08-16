Казахстан обсуждает сделку по покупке доли России в ЕАБР, заявили в Минфине

Иллюстративное фото: Facebook / Евразийский банк развития

Глава Минфина в кулуарах кабмина прокомментировал переговоры между Казахстаном и Россией о покупке части российской доли в Евразийском банке развития (ЕАБР), передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, рассматривает ли Казахстан вариант покупки доли ЕАБР и может ли РК в будущем стать держателем контрольного пакета акций.

"В целом, такая риторика есть, не отрицаем, поскольку действительно обсуждается такой (вопрос – прим.ред.) в рабочей обстановке. Но окончательного решения нет, поскольку все зависит от того, какая доля будет предлагаться и готовы ли другие страны купить определенную долю, в том числе и Казахстан, и насколько это будет накладно с точки зрения финансов", - сказал в ответ Ерулан Жамаубаев.

Он добавил, что "пока точных сроков нет".

"ЕАБР сейчас стабильно работает, пока санкции данного банка сильно не касаются", - резюмировал глава Минфина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1983375-kazahstan-obsuzhdaet-sdelku-po-pokupke-doli-rossii-v-eabr-zayavili-v-minfine/