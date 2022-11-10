Как другие страны влияют на инфляцию в Казахстане, объяснил Смаилов

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава кабмина Алихан Смаилов в кулуарах ответил на предложение спикера сената Маулена Ашимбаева диверсифицировать импорт продуктов в Казахстан, чтобы поставки из других стран не влияли негативно на инфляцию внутри страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов сообщил, что правительством разработан план по противодействию инфляционным процессам. В документе предусмотрено 67 системных и оперативных мер, направленных на сдерживание инфляционных процессов.

"На следующий год нами планируется инфляция на уровне 7,5-9,5%, то есть снижение того уровня, который сейчас формируется. А в последующие годы мы таргетируем еще более низкий уровень инфляции до 3-4%.

Мы должны таргетировать такие уровни инфляции, потому что мы должны ставить цель и достигать. Если мы будем планировать высокий уровень инфляции, то инфляционные ожидания приведут к тому, что эти цифры сбудутся", – пояснил он.

При этом премьер-министр добавил, что все, что происходит в мире, прямо касается нашей экономики.

В пример он привел ситуацию с ценами на овощи. Алихан Смаилов сообщил, что летом в Туркестанской области цена на лук составляла 80-90 тенге за килограмм, но в связи с геополитическими событиями, с теми проблемами, которые наблюдаются во всем мире по продовольствию, трейдеры соседних стран стали приезжать и буквально с поля забирать его по 200 тенге за килограмм.

В итоге, отметил премьер, фермеры стали продавать продукт так, как им было выгоднее, хотя никаких внутренних факторов для роста цен на лук не было.

"Сработал чисто внешний фактор, и у нас цена на лук в два раза подскочила в этот период, хотя мы производим досрочное количество овощей, в частности, лука, для собственного производства. И это наблюдается и по другим позициям, например, по потребительским товарам, которые приходят к нам из третьих стран, в том числе из России.

Например, 40% импорта у нас из России. В результате резкого сокращения импорта в РФ, у них укрепился обменный курс рубля на 30%, автоматом это привело к укреплению рубля к тенге на те же 30%. И получилось, что все российские товары на 30% подорожали.

Но мы одномоментно не можем остановить импорт из третьих стран, поскольку нам надо приобретать необходимые товары", – резюмировал глава кабмина.

Он указал на необходимость принятия долгосрочных системных мер для решения проблемы, в частности, реализовывать проекты по импортозамещению, сокращению доли импорта потребительских, промышленных товаров и по увеличению производства продуктов питания, по которым у нас есть определенная зависимость.

Инфляция в Казахстане

Отметим, что по итогам октября 2022 года годовая инфляция в Казахстане составила 18,8%.

Средний уровень инфляции за десять месяцев текущего года, по данным Бюро национальной статистики, равен 13,9%. При этом с 2000 по 2021 годы этот показатель составлял чуть больше 8%.

Добавим также, что за 2021 год инфляция составила 8,4%. Об этом сообщалось на официальном сайте Бюро нацстатистики. По данным аналитиков, цены на продовольственные товары повысились на 9,9%, непродовольственные – на 8,5%, платные услуги – на 6,5%.

Как сообщает Нацбанк РК, инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и услуги. На инфляцию оказывает влияние множество внутренних и внешних факторов, в том числе:

уровень деловой активности;

разрыв выпуска (разница между фактическим ВВП и его потенциальным уровнем);

производительность труда;

денежные доходы населения;

уровень занятости;

степень конкуренции на рынках;

обеспеченность товарами и услугами;

инфляционные ожидания населения;

цены на мировых товарных рынках и другие факторы.

Для расчета инфляции используется индекс потребительских цен (ИПЦ) – показатель изменения общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для потребления (потребительская корзина). ИПЦ рассчитывается Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1996586-kak-drugie-strany-vliyayut-ka-inflyatsiyu-v-kazahstane-obyasnil-smailov/