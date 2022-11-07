IPO "КазМунайГаза": цена одной акции составит 8406 тенге

"КазМунайГаз". Иллюстративное фото: kmg.kz

Глава фонда "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев на брифинге рассказал, как казахстанцы смогут купить акции "КазМунайГаза" – их выставляют на "Народное IPO", передает корреспондент NUR.KZ.

Саткалиев рассказал о ключевых параметрах IPO нацкомпании.

По его словам, сейчас фонду принадлежит 90,42% выпущенных и размещенных акций АО "КазМунайГаз". Из них до 5% намерены вывести на IPO. Речь идет о 30 млн 505 тыс. 974 простых акций.

"Цена за одну простую акцию в рамках предложения составит 8406 тенге, предполагаемая стоимость капитала – в размере около 5,1 трлн тенге. При закрытии книг приоритет будет отдаваться розничным инвесторам – гражданам РК, тем самым будет обеспечиваться формат народного IPO", – отметил Алмасадам Саткалиев.

Прием заявок инвесторов начнется 9 ноября 2022 года и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября, а для розничных инвесторов – 2 декабря.

Он напомнил, что условия сделки рекомендованы госкомиссией по модернизации экономики под председательством премьер-министра 5 ноября 2022 года и сегодня были согласованы с советом директоров Фонда "Самрук-Казына".

В итоге после продажи фонду "Самрук-Казына" будет принадлежать не менее 85% акций АО НК КМГ.

Напомним, в конце июня этого года президент Казахстана назвал приоритетной задачей работу по выводу национальных компаний на IPO. По мнению Токаева, простые казахстанцы "должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний и получать дивиденды".

Уже на следующий день стало известно, что акционерное общество "Самрук-Казына" выведет национальную компанию "КазМунайГаз" на IPO в 2022 году. В октябре управляющий директор по развитию и приватизации фонда Ернар Жанадил сообщил, что выход компании "КазМунайГаз" на IPO запланирован в декабре текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1996103-ipo-kazmunaygaza-tsena-odnoy-aktsii-sostavit-8406-tenge/