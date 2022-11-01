Три месяца не могут получить зарплату работники бюджетных сфер в Улытауской области
Опубликовано:
Глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров в кулуарах кабмина рассказал, когда работники бюджетных сфер Улытауской области получат зарплату, передает корреспондент NUR.KZ.
Представители СМИ отметили, что работники бюджетных сфер в Улытауской области уже три месяца не могут получить зарплату.
Алибек Куантыров в ответ сообщил, что это больше технический вопрос, связанный с бюджетными процедурами.
"Деньги же выделены. Сейчас все это оформится и думаю, что нормально будет поступление", – заверил глава МНЭ.
Напомним, ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что зарплата гражданских служащих в течение четырех лет увеличится в два раза.
Отметим, что расходы республиканского бюджета в Казахстане осуществляются по следующим направлениям:
- Государственные функции общего характера;
- Оборона, общественный порядок, безопасность;
- Правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность;
- Образование;
- Здравоохранение;
- Социальная помощь и социальное обеспечение;
- Культура, спорт, туризм и информационное пространство;
- Агропромышленный комплекс, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории и охрана окружающей среды, земельные отношения;
- Промышленность, недропользование, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность;
- Энергосбережение и повышение энергоэффективности;
- Транспорт и коммуникации;
- Регулирование экономической деятельности;
- Жилищно-коммунальное хозяйство;
- Прочие направления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1995191-tri-mesyatsa-ne-mogut-poluchit-zarplatu-rabotniki-byudzhetnyh-sfer-v-ulytauskoy-oblasti/