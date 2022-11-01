Три месяца не могут получить зарплату работники бюджетных сфер в Улытауской области

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров в кулуарах кабмина рассказал, когда работники бюджетных сфер Улытауской области получат зарплату, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что работники бюджетных сфер в Улытауской области уже три месяца не могут получить зарплату.

Алибек Куантыров в ответ сообщил, что это больше технический вопрос, связанный с бюджетными процедурами.

"Деньги же выделены. Сейчас все это оформится и думаю, что нормально будет поступление", – заверил глава МНЭ.

Напомним, ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что зарплата гражданских служащих в течение четырех лет увеличится в два раза.

Отметим, что расходы республиканского бюджета в Казахстане осуществляются по следующим направлениям:

Государственные функции общего характера;

Оборона, общественный порядок, безопасность;

Правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность;

Образование;

Здравоохранение;

Социальная помощь и социальное обеспечение;

Культура, спорт, туризм и информационное пространство;

Агропромышленный комплекс, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории и охрана окружающей среды, земельные отношения;

Промышленность, недропользование, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность;

Энергосбережение и повышение энергоэффективности;

Транспорт и коммуникации;

Регулирование экономической деятельности;

Жилищно-коммунальное хозяйство;

Прочие направления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1995191-tri-mesyatsa-ne-mogut-poluchit-zarplatu-rabotniki-byudzhetnyh-sfer-v-ulytauskoy-oblasti/