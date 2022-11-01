Политика и экономика
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Три месяца не могут получить зарплату работники бюджетных сфер в Улытауской области

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Пачки тенге лежат на столе
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров в кулуарах кабмина рассказал, когда работники бюджетных сфер Улытауской области получат зарплату, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что работники бюджетных сфер в Улытауской области уже три месяца не могут получить зарплату.

Алибек Куантыров в ответ сообщил, что это больше технический вопрос, связанный с бюджетными процедурами.

"Деньги же выделены. Сейчас все это оформится и думаю, что нормально будет поступление", – заверил глава МНЭ.

Напомним, ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что зарплата гражданских служащих в течение четырех лет увеличится в два раза.

Отметим, что расходы республиканского бюджета в Казахстане осуществляются по следующим направлениям:

  • Государственные функции общего характера;
  • Оборона, общественный порядок, безопасность;
  • Правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность;
  • Образование;
  • Здравоохранение;
  • Социальная помощь и социальное обеспечение;
  • Культура, спорт, туризм и информационное пространство;
  • Агропромышленный комплекс, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории и охрана окружающей среды, земельные отношения;
  • Промышленность, недропользование, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность;
  • Энергосбережение и повышение энергоэффективности;
  • Транспорт и коммуникации;
  • Регулирование экономической деятельности;
  • Жилищно-коммунальное хозяйство;
  • Прочие направления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1995191-tri-mesyatsa-ne-mogut-poluchit-zarplatu-rabotniki-byudzhetnyh-sfer-v-ulytauskoy-oblasti/

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