"Вы обесцениваете свои сбережения": эксперт о депозитах в тенге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Максимальные ставки по депозитам в тенге выросли в Казахстане, сообщил Казахстанский фонд гарантирования депозитов. Выгодно ли держать деньги на тенговом депозите, объяснил экономист, сообщает сайт телеканала КТК.

Решение о повышении ставки по депозитам продиктовано ростом базовой ставки Национального банка.

Рост коснулся несрочных депозитов, а также открытых на три и шесть месяцев. По несрочным повышение составило 1,5 пункта и выросло до 15,5%. Также на 1,5% выросли ставки по сберегательным вкладам. Доходность по срочным депозитам выросла до 16% с пополнением и 16,5% – без пополнения.

По мнению экономистов, удорожание депозитов – это позитивный знак для вкладчиков. Тем не менее в нынешней ситуации, как отметили эксперты, инфляция не позволит получить прибыль.

Экономист Арман Бейсембаев объяснил, почему сбережения могут обесцениться, несмотря на рост ставок по депозитам.

"15-16% годовых – это очень приличная доходность в общем, но текущую инфляцию она не покрывает. То есть сейчас, вкладывая в тенговый депозит, держа деньги на тенговом депозите, вы обесцениваете свои собственные сбережения со скоростью там что-то около в районе 2% в год", — отметил эксперт.

Источник: КТК

Напомним, что 26 октября Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 16 процентов. А накануне стало известно, что в Казахстане подняли максимальные ставки по депозитам в тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1994680-vy-obestsenivaete-svoi-sberezheniya-ekspert-o-depozitah-v-tenge/