Курс доллара вырос почти на 2 тенге в Казахстане

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов, которые прошли на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США в Казахстане показал рост почти на 2 тенге. Актуальный курс валюты приводится на официальном сайте KASE.

На данный момент доллар в Казахстане стоит 472,93 тенге. С момента последних торгов американская валюта выросла на 1,98 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 468,5-471,5 тенге, продажа – 473-477,5 тенге;

покупка – 468,5-471,5 тенге, продажа – 473-477,5 тенге; в Астане: покупка – 468,5-470 тенге, продажа – 473-477,5 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным сайта Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470-471,5 тенге, продажа – 475-476 тенге;

покупка – 470-471,5 тенге, продажа – 475-476 тенге; в Астане: покупка – 468-471 тенге, продажа – 472,5-475 тенге.

Напомним, вчера доллар также вырос на 2 тенге. До этого несколько дней подряд отмечалось падение курса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993988-kurs-dollara-vyros-pochti-na-2-tenge-v-kazahstane/