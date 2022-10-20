Доллар подешевел почти на 2 тенге на бирже в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара продолжил снижение на торгах - сегодня, 20 октября, американская валюта вновь подешевела на Казахстанской фондовой бирже, свидетельствуют данные официального сайта KASE.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 468,27 тенге, снизившись еще на 1,84 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 464,5-471 тенге, продажа – 470,5-475 тенге;

в Астане: покупка – 464,5-468 тенге, продажа – 471-473 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 469-471 тенге, продажа – 474,5-478 тенге;

в Астане: покупка – 464-470 тенге, продажа – 474 тенге.

Напомним, накануне доллар подешевел сразу на 2,5 тенге на бирже в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993624-dollar-podeshevel-pochti-na-2-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/