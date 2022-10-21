Казахстан взял технический тайм-аут по вопросу поставки российского газа в страну

Болат Акчулаков. Фото: primeminister.kz

Соответствующее решение было принято во время встречи правительственных делегаций Казахстана и России. Об этом сообщил глава Минэнерго РК Болат Акчулаков после брифинга в СЦК. Ответ министра опубликовал Telegram-канал Atameken Business.

Казахстанского министра энергетики спросили, какие договоренности были достигнуты касательно вопроса поставки российского газа в Казахстан.

"Пока точных договоренностей нет, стороны решили взять технический тайм-аут, чтобы рассчитать все возможные точки входа-выхода и обсудить ряд проектов технического уровня.

Это комплексный вопрос, он касается не только решения вопроса газификации севера и востока Казахстана, он касается в том числе стабильных поставок Карачаганакского газа в рамках обменных операций, коммерциализации отношений в области поставки газа, а также возможности использования транзитных мощностей", — заявил Акчулаков.

Министр добавил, что в этом вопросе не стоит торопиться, поскольку кроме технической части стоит вопрос коммерческой выгоды.

Напомним, во время брифинга Акчулаков рассказал, согласился ли Казахстан платить за газ в рублях, как ранее предложила Россия. Министр также объяснил, почему в некоторых регионах бензин марки АИ-92 стоит дороже, чем в остальных областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993811-kazahstan-vzyal-tehnicheskiy-taym-aut-po-voprosu-postavki-rossiyskogo-gaza-v-stranu/