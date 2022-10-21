Согласен ли Казахстан платить за газ в рублях, рассказали в Минэнерго

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал о переговорах между странами ЕАЭС о создании общего рынка газа, нефти и электроэнергии. Глава Минэнерго ответил, согласен ли Казахстан вести куплю-продажу в рублях, как это предложила Россия, передает корреспондент NUR.KZ.

У казахстанского министра энергетики Болата Акчулакова спросили, как относится его ведомство к предложению России об оплате газа рублями – среди стран ЕАЭС оплачивать газ таким образом уже согласились Беларусь, Армения и Кыргызстан.

"По ЕАЭС, действительно, обсуждается вопрос о создании общих рынков газа, там есть и по нефти, и по электроэнергетике. В частности, по соглашению по общим рынкам газа – подписанного документа пока нет, ведутся переговоры, буквально вчера переговоры были, и несколько дней назад.

Одно из предложений российской стороны – определить, что все расчеты ведутся в рублях. Позиция наша была такова, что данная опция должна быть на выбор сторон-участников договора. Это должно быть коммерческим условием двусторонних договоров. Когда кто-то будет покупать газ, он может выбрать любую валюту – это свобода выбора валют", — ответил Акчулаков.

Он добавил, что при заключении договора это могут быть рубли, тенге и любые другие нацвалюты стран ЕАЭС.

"Наше мнение такое: это должно быть правом выбора при заключении двусторонних договоров на куплю-продажу газа", — добавил министр энергетики.

Напомним, на VI саммите СВМДА в Астане президент РФ Владимир Путин призвал страны Азии использовать нацвалюты при взаиморасчетах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993801-soglasen-li-kazahstan-platit-za-gaz-v-rublyah-rasskazali-v-minenergo/