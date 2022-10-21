Почему в некоторых регионах бензин стоит дороже, объяснили в Минэнерго

Заправка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, почему не дешевеет бензин АИ-92 на заправках Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минэнерго сообщил, что цены на бензин марки АИ-92 снижаться не будут. Перед властями стоит задача сохранить их на этом уровне и не допустить удорожания топлива.

"182 тенге за литр оставили согласно приказу. Но некоторым регионам пришлось установить цену 187 тенге за литр. Объясню почему.

К примеру, ВКО. Есть отдаленные регионы, которые находятся на максимальном отдалении от нефтеперерабатывающих заводов, есть регионы, в которые доставка топлива, в том числе бензина, осуществляется только лишь автовозами, то есть там нет железных дорог.

Мы договорились, что для таких отдельных регионов дополнительно цена будет поднята до уровня 187 тенге, чтобы дать возможность безубыточно довозить туда топливо", — пояснил министр.

Акчулаков добавил, что вопрос о снижении стоимости бензина марки АИ-92 сейчас не стоит: власти пытаются сохранить цены на существующем уровне. Плюс ко всему, по его словам, в случае снижения цен есть риск оттока топлива в сопредельные страны, так как "с сопредельными странами разница достигла 100 и более тенге, а по дизельному топливу - порядка 200 тенге".

"Это приведет к еще более массовому оттоку данного вида топлива, тогда будет действительно дефицит. Поэтому сегодня снижение (цен - прим. ред.) в условиях, когда вокруг цены растут, может повлечь определенные риски", — резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, во время брифинга Акчулаков также ответил, согласился ли Казахстан платить за газ в рублях, как предложила Россия. По словам министра, Казахстан предложил установить свободу выбора валюты расчета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993807-pochemu-v-nekotoryh-regionah-benzin-stoit-dorozhe-obyasnili-v-minenergo/