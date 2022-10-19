Единый сбор в 200 тыс. тенге для легализации иностранных авто хотят установить в Казахстане

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Депутаты мажилиса на пленарном заседании поддержали во втором чтении поправки в Налоговый кодекс. Документом устанавливается единый сбор в 200 тыс. тенге для легализации автомобилей с иностранной регистрацией, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил документ депутат мажилиса Анатолий Симонов.

По его словам, с 1 января 2023 года устанавливается пониженная ставка регистрационного сбора в размере 200 тыс. тенге для легализации автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года.

"Это позволит населению зарегистрировать право собственности на автомобили. При этом категории механических транспортных средств, порядок, условия и сроки применения ставки сбора определяются правительством", – отметил мажилисмен.

Также, по его словам, депутатами внесен блок поправок, касающихся налогоплательщиков – физических лиц.

"Не рассматриваются в виде имущественного дохода парковочные места при реализации в течение года с момента возникновения права собственности.

Кроме того, освобождаются от уплаты подоходного налога физические лица при получении единовременной компенсации (премии) в размере 10% от суммы вклада по депозитам, размещенным в национальной валюте (тенге), финансируемой за счет средств, в том числе, АО "Казахстанский фонд устойчивости" – дочерней организации Национального Банка", – резюмировал парламентарий.

Сейчас документ направлен на рассмотрение сената.

Ранее глава МВД Марат Ахметжанов рассказывал, каким образом планируется провести легализацию иностранных и праворульных автомобилей в Казахстане. Также в ведомстве сообщали, какие иностранные авто нельзя будет легализовать в Казахстане.

Напомним, что принять меры для перекрытия нелегальных каналов ввоза машин в Казахстан поручил Касым-Жомарт Токаев во время своего сентябрьского послания народу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993432-edinyy-sbor-v-200-tys-tenge-dlya-legalizatsii-inostrannyh-avto-hotyat-ustanovit-v-kazahstane/