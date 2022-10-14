Доллар подешевел более чем на 2 тенге в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

14 октября, по итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, американская валюта подешевела более чем на 2 тенге. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

Курс доллара остановился на отметке в 476,89 тенге. Так, с момента последних торгов американская валюта подешевела на 2,16 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 472,2-476,5 тенге, продажа – 479-480,7 тенге;

покупка – 472,2-476,5 тенге, продажа – 479-480,7 тенге; в Астане: покупка – 472,2-474 тенге, продажа – 479-480,7 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 475-476,5 тенге, продажа – 479-481 тенге;

покупка – 475-476,5 тенге, продажа – 479-481 тенге; в Астане: покупка – 473,9-476,5 тенге, продажа – 478-480,5 тенге.

Напомним, вчера доллар приблизился к отметке в 480 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992782-dollar-podeshevel-bolee-chem-na-2-tenge-v-kazahstane/