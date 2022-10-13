Курс доллара приближается к отметке в 480 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам вечерних торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, американская валюта вновь подорожала - доллар приблизился к отметке в 480 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 479,05 тенге, повысившись на 1,13 тенге за сутки.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 475-478 тенге, продажа – 480,5-483,5 тенге;

в Астане: покупка – 475-476,5 тенге, продажа – 480,5-483,5 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 475-478 тенге, продажа – 481-481,5 тенге;

в Астане: покупка – 474-478 тенге, продажа – 479-482,7 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992583-kurs-dollara-priblizilsya-k-otmetke-v-480-tenge/