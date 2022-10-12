Курс доллара вырос более чем на 2,5 тенге в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, американская валюта подорожала более чем на 2,5 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

Сегодня, 12 октября, курс доллара к тенге вновь показал рост. На данный момент стоимость доллара США в Казахстане составляет 477,89 тенге. С момента последних торгов американская валюта подорожала на 2,66 тенге.

При этом напомним, что вчера курс доллар также вырос почти на 1,5 тенге.

Таким образом, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 474,5-477 тенге, продажа – 480-483 тенге;

покупка – 474,5-477 тенге, продажа – 480-483 тенге; в Астане: покупка – 474,5-476 тенге, продажа – 480-483 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 475-477 тенге, продажа – 480-481,5 тенге;

покупка – 475-477 тенге, продажа – 480-481,5 тенге; в Астане: покупка – 474-477 тенге, продажа – 479,5-481 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992345-kurs-dollara-vyros-bolee-chem-na-25-tenge-v-kazahstane/