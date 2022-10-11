Доллар подорожал почти на 1,5 тенге на бирже

Доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня, 11 октября, днем доллар на Казахстанской фондовой бирже подорожал почти на 1,5 тенге, свидетельствуют данные официального сайта KASE.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара установился на отметке 474,95 тенге, повысившись на 1,42 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 472,5-477 тенге, продажа – 478-480,5 тенге;

в Астане: покупка – 472,5-474 тенге, продажа – 478-480,5 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 473-476 тенге, продажа – 480-481 тенге;

в Астане: покупка – 474-475 тенге, продажа – 478-480,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992134-dollar-podorozhal-pochti-na-15-tenge-na-birzhe/