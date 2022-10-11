Причины ослабления тенге озвучили в Нацбанке

Деньги. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании кабмина заявил, что на курс казахстанской валюты влияет денежно-кредитная политика ФРС США, передает корреспондент NUR.KZ.

"За сентябрь 2022 года курс тенге по отношению к доллару ослаб на 0,9%, до 476,53 тенге за доллар", - сказал Пирматов.

Давление на обменный курс тенге, по его словам, как и на валюты других развивающихся рынков, продолжают оказывать активное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, глобальное укрепление курса доллара, а также эскалация геополитических конфликтов.

Напомним, ранее аналитики рассказали о роли доллара в экономике Казахстана, а также спрогнозировали, грозит ли стране тотальная долларизация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992059-prichiny-oslableniya-tenge-ozvuchili-v-natsbanke/