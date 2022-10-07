Доллар резко подорожал на бирже перед выходными

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже в пятницу, 7 октября, доллар резко подорожал, об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE.

Средневзвешенный курс доллара установился на отметке в 472,04 тенге, повысившись на 3 тенге ровно с момента последней торговой сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 466,3-472,5 тенге, продажа – 474-477,5 тенге;

в Астане: покупка – 466,3-469,5 тенге, продажа – 474-477,5 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470-472 тенге, продажа – 476-476,5 тенге;

в Астане: покупка – 469,5-472 тенге, продажа – 474-477 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1991664-dollar-rezko-podorozhal-na-birzhe-pered-vyhodnymi/