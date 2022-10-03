Доллар немного подешевел на бирже

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Доллар снизился по отношению к тенге на Казахстанской фондовой бирже сегодня, в понедельник. Об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE.

По итогам вечерних торгов средневзвешенный курс доллара составил 475,51 тенге, снизившись на 1,02 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 472-475 тенге, продажа – 477-480,5 тенге;

в Астане: покупка – 472-473 тенге, продажа – 477-480,5 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 474,5-475 тенге, продажа – 479-480 тенге;

в Астане: покупка – 473-476,5 тенге, продажа – 477-481 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1990844-dollar-nemnogo-podeshevel-na-birzhe/