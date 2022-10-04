Доллар подешевел почти на 3 тенге в Казахстане

Долларовые купюры, калькулятор и блокнот. Иллюстративное фото: pexels.com

По итогам дневных торгов, пошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара продолжил дешеветь по отношению к тенге. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

Так, на данный момент официальный курс доллара в Казахстане составляет 472,68 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта подешевела на 2,83 тенге.

Напомним, что вчера днем курс доллара также немного снизился, остановившись на отметке в 475,51 тенге.

Таким образом, сейчас, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 468-473 тенге, продажа – 475-478,5 тенге;

покупка – 468-473 тенге, продажа – 475-478,5 тенге; в Астане: покупка – 468-470 тенге, продажа – 475-477,5 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470-473 тенге, продажа – 477-478 тенге;

покупка – 470-473 тенге, продажа – 477-478 тенге; в Астане: покупка – 471-473,5 тенге, продажа – 475-477,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1991005-dollar-podeshevel-pochti-na-3-tenge-v-kazahstane/