Приведет ли к росту цен большой оборот рублей в Казахстане, рассказали в МНЭ

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава МНЭ Алибек Куантыров в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, как может сказаться на инфляции в Казахстане большой оборот российского рубля, передает корреспондент NUR.KZ.

Куанытров выразил уверенность, что соответствующая работа Нацбанком проводится.

"Что касается притока рублей, здесь, наверное, определенная какая-то работа по притоку долларов должна быть, чтобы наш тенге стабилизировался. Потому что от курса тенге также в определенной степени зависит ход инфляции. Соответствующие работы, я уверен, Нацбанком проводятся", - заявил он.

При этом он указал на определенную взаимосвязь рубля с тенге.

"Дело в том, что мы также импортируем товары из России. Мы же очень тесно работаем и с Россией, и с другими приграничными странами. Поэтому это такой взаимопоток, который и давит на тенге, и укрепляет его", - резюмировал глава МНЭ.

Напомним, сегодня о притоке россиян в Казахстан высказался глава кабмина Смаилов. Он заявил, что приезжим будут оказывать помощь, но в приоритете остаются интересы казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1989778-privedet-li-k-rostu-tsen-bolshoy-oborot-rubley-v-kazahstane-rasskazali-v-mne/