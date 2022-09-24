Скандал на миллиард тенге разгорелся в Петропавловске

Предприниматели на приеме у замакима Петропавловска. Кадр из видео: телеканал "Астана"

В Петропавловске разгорелся скандал на миллиард тенге между предпринимателями и городскими властями. По словам бизнесменов, именно столько им задолжало ГКП "Коммунхоз" за ремонт дорог, озеленение, вывоз мусора и снега, передает телеканал "Астана".

Представители 27 компаний Петропавловска пришли к городскому акимату, чтобы спросить за долги ГКП "Коммунхоз".

Например, организация, в которой трудится Елена Селина, в 2020 году заключила договор на ремонт дорог и уборку снега с улиц областного центра. Объем работ выполнили большой, но денег так и не получили.

"Задолженность по актам выполненных работ по решению суда - 169 миллионов. Просто можно сказать "благотворительность" организации", - говорит бухгалтер дорожно-строительной компании.

В похожей ситуации оказался и предприниматель Александр Ушаков. В 2019 году он заключил с "Коммунхозом" договор на установку световой иллюминации в городе. Старания его компании оценили, но 16 млн тенге на счета предприятия так и не поступили.

"Суд я выиграл в мае прошлого года, но за "Коммунхозом" никакого имущества нет. Признают, что они являются дочерним предприятием акимата Петропавловска - аппарата акима. По уставу - 100% учредитель - аппарат акима. Но расценивают-то как независимое предприятие, которое "самостоятельно" принимало решение, как украсить город", - отмечает бизнесмен.

Предприниматели пришли просить помощи в городской акимат, поскольку главным заказчиком всех работ был городской отдел ЖКХ.

Чиновники же уверяют, что все обязательства выполнили. Куда ушли миллионы со счетов ГКП, ответить не могут.

"В настоящее время в "Коммунхозе" данной суммы не имеется, оплатить оно не может. Плюс для решения данной проблемы необходимо правовое основание, то есть необходимо, чтобы ГКП "Коммунхоз" подало исковое заявление в суд на истребование данной суммы с ЖКХ. Данного искового заявления по настоящее время нет", - пояснил заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.

К слову, счета "Коммунхоза" заблокированы, а руководителя компании до сих пор ищут. Предпринимателям посоветовали подать иск в суд на отдел ЖКХ, но что это даст, неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1989415-skandal-na-milliard-tenge-razgorelsya-v-petropavlovske/