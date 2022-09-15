Порядка 10 трлн тенге: Саткалиев озвучил сумму долга "Самрук-Казына"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев на брифинге в СЦК озвучил общий долг фонда и объяснил, как решается ситуация с задолженностями, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что сейчас общий долг фонда составляет порядка 10 триллионов тенге. Большая часть из них – это долги компаний "КазМунайГаз", КТЖ и самого фонда.

"Компании "КазМунайГаза" привлечены под эффективные проекты. Эти проекты самоокупаемы. Достаточно высокая цена на нефть, никаких рисков в реализации по возврату данных долгов нет.

То же самое по проектам фонда – долги привлекались на выкуп доли "Кашагана", это основная доля в нашем портфеле. Достигнута договоренность и принято соответствующее решение на уровне совета директоров, что данная доля будет обратно выкуплена компанией "КазМунайГаз", что увеличит ее базу, в том числе для проведения IPO", – пояснил он.

Глава "Самрук-Казына" заверил, что долги КТЖ в текущем объеме полностью обслуживаются компанией. Но, в то же время, фонд оказывает поддержку компании по ликвидности, в частности, были выкуплены облигации компании.

"Исходя из программы реформ, которые объявлены по КТЖ, исходя из подходов, связанных с увеличением транзита по линии КТЖ, в частности, транзита "Китай – Европа", увеличения услуг, мы считаем, что КТЖ сможет в полном объеме исполнить свои долговые обязательства", – резюмировал Саткалиев.

Ранее руководитель "Самрук-Казына" рассказал, какие нацкомпании планируется выводить на IPO. Также Саткалиев озвучил заработную плату руководства и рядовых сотрудников фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987999-poryadka-10-trln-tenge-satkaliev-ozvuchil-summu-dolga-samruk-kazyna/