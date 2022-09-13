Нацбанк прогнозирует снижение инфляции в Казахстане в 2023 году

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Зампредседателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов на заседании правительства рассказал, что повлияет на снижение инфляции в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Баймагамбетов отметил, что месячная инфляция в августе составила 1,4% при 0,2% в среднем в августе за последние пять лет.

"В Казахстане, несмотря на снижение с пика после шокового значения марта, напомню, 3,7%, месячная динамика инфляции все еще остается высокой, превышая среднегодовые значения. В годовом выражении инфляция достигла 16,1%.

Ускорение инфляции происходит на фоне сохранения значительного инфляционного давления в условиях перестройки логистических и производственных цепочек. Дополнительным фактором роста цен выступают высокие и незаякоренные инфляционные ожидания", - пояснил он.

По словам зампреда Нацбанка, наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 20,8%.

"В среднесрочной перспективе ожидаемое снижение внешних цен, замедление инфляции в РФ будут нивелироваться фискальным стимулированием внутреннего спроса.

В 2023 году инфляция прогнозируется на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году – 5,5-7,5% при базовом сценарии", - заявил представитель Нацбанка.

Между тем в начале сентября Нацбанк обновил свой прогноз по инфляции на конец этого года – теперь ее ожидают выше, чем прогнозировали ранее.

Напомним, сегодня об инфляции высказался и глава правительства Алихан Смаилов. В связи с ростом инфляции он поручил акимам усилить работу по стабилизации цен на продукты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987473-natsbank-prognoziruet-snizhenie-inflyatsii-v-kazahstane-v-2023-godu/