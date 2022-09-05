Инфляцию на уровне 16-18% прогнозирует Нацбанк в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представители Нацбанка на брифинге заявили, что пересмотрели свой прогноз по инфляции в Казахстане в сторону повышения – теперь речь идет о 16-18%, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов отметил, что в годовом выражении инфляция в стране достигла 16,1% – наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания более чем на 20%.

При этом непродовольственная инфляция также ускорилась до 15,5% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров.

Инфляция платных услуг достигла 10,1% – речь идет, к примеру, об аренде жилья и различных услугах предприятий-монополистов.

Пирматов заявил, что Нацбанк обновил свой прогноз по инфляции – теперь ее ожидают выше, чем прогнозировали ранее.

"Согласно обновленным прогнозам, мы ожидаем инфляцию на уровне 16-18%. Это выше предыдущих прогнозов Национального Банка.

Пересмотр прогноза связан с более высокой, чем ожидалось, фактической инфляцией и сильным фискальным импульсом. Значительное инфляционное давление будет сохраняться на фоне высокой внешней инфляции, ослабления тенге и перестройки логистических и производственных цепочек.

Дополнительными факторами роста цен будут выступать высокие и не заякоренные инфляционные ожидания", – заявил глава Национального банка Казахстана.

Напомним, ранее глава Нацбанка объяснил, почему было принято решение сохранить базовую ставку на прежнем уровне в 14,5% – Пирматов заявил, что главной целю политики Национального банка в том числе является сдерживание цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986283-inflyatsiyu-na-urovne-16-18-prognoziruet-natsbank-v-kazahstane/