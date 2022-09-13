Годовая инфляция выросла до 16%. Смаилов дал поручение акимам по ценам на продукты

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Глава кабмина Алихан Смаилов на заседании правительства поручил акимам усилить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил премьер-министр, с начала года рост экономики составил 3,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Основными драйверами роста экономики Казахстана, по его данным, стали обрабатывающая промышленность и машиностроение. Высокую динамику в обрабатывающем секторе показали такие отрасли, как химическая промышленность, легкая промышленность, металлургия и нефтепереработка.

Горнодобывающая промышленность показала рост за счет увеличения добычи угля на 2,2%, природного газа на 3% и руды более чем на 5%.

"Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе на 7,5% и вводе в эксплуатацию 8,8 млн кв.м. жилья. В сельском хозяйстве наблюдаются стабильные темпы роста на 4,3%", - заявил премьер-министр.

Однако, добавил он, по итогам августа в стране наблюдается негативная тенденция роста годовой инфляции до 16%.

"Акиматам регионов совместно с госорганами необходимо усилить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, стимулированию производства продуктов питания и насыщению ими внутреннего рынка", - резюмировал Смаилов.

Напомним, ранее в Нацбанке заявляли, что пересмотрели свой прогноз по инфляции в сторону повышения. По словам Пирматова, инфляция в годовом выражении уже достигла 16,1%, теперь ожидается на уровне 16-18%.

Между тем ранее мы рассказывали, как измеряется инфляция в Казахстане и что влияет на ее уровень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987468-godovaya-inflyatsiya-vyrosla-do-16-smailov-dal-poruchenie-akimam-po-tsenam-na-produkty/