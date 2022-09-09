Доллар подешевел почти на 4 тенге на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В пятницу, 9 сентября, доллар снизился по отношению к тенге на Казахстанской фондовой бирже, об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE.

По итогам дневной сессии средневзвешенный курс доллара составил 473,35 тенге, снизившись на 3,88 тенге с момента последних торгов.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сейчас в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 469,5-474 тенге, продажа – 476,5-478,5 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 469,5-472 тенге, продажа – 476,5-478 тенге.

Кроме того, по информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 472-473 тенге, продажа – 477-478 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 470-473 тенге, продажа – 475-477 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987053-dollar-podeshevel-pochti-na-4-tenge-na-birzhe-pered-vyhodnymi-v-kazahstane/