"Не больше 5-6 тенге за рубль": депутат об установлении обменного курса между валютами Казахстана и России

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Аманжан Жамалов поддержал предложение премьер-министра Алихана Смаилова по формированию прямого обменного курса между рублем и тенге. По его словам, этот курс должен составлять не больше 5-6 тенге за рубль, передает корреспондент NUR.KZ.

Аманжан Жамалов заявил, что системной экономической проблемой, которая требует решительных действий от правительства и Национального банка, является кредитование реального сектора.

По его данным, несмотря на все программы господдержки и субсидии, кредитование бизнеса сократилось до критически низкого уровня – 8 трлн тенге. Это менее 10% ВВП.

"Базовая ставка достигла 14,5%. Ни один нормальный бизнес не может обслуживать кредиты по такой ставке. Национальный банк ссылается на инфляцию, которая достигла уже 16,1%. А на продовольствие уже свыше 21%. Основной рост цен – это удорожание импортных товаров. Так, в 2021 году импорт продуктов питания составил - 3,4 млрд долларов, одежды и обуви – на 2,2 млрд долларов, строительных материалов – на 2,1 млрд долларов.

Ключевой импортер для Казахстана – Россия, ее доля в нашем импорте составляет 50-60%. То есть, прямое влияние на инфляцию оказывает курс рубля к тенге. С начала года курс укрепился почти на 40%", – заявил мажилисмен.

При этом, он отметил, что сейчас курс рубля к тенге определяется на основании кросс-курса к доллару США.

"Но укрепление рубля к доллару имеет нерыночный характер. Однако этот факт Национальным банком упорно игнорируется. Глава государства отметил, что Национальному банку следует проявлять гибкость и изобретательность. Поэтому я хочу поддержать недавнее предложение премьер-министра Алихана Смаилова по формированию прямого обменного курса между рублем и тенге. С учетом исторического и экономического паритета этот курс должен составлять не больше 5-6 тенге за рубль", - резюмировал Жамалов.

Напомним, в августе премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о серьезных искажениях в обменных курсах валют стран ЕАЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986604-ne-bolshe-5-6-tenge-za-rubl-deputat-ob-ustanovlenii-obmennogo-kursa-mezhdu-valyutami-kazahstana-i-rossii/