"Беспокоиться не стоит": Куантыров об ухудшении прогнозов S&P по кредитному рейтингу Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Министерства национальной экономики в кулуарах кабмина рассказал, как может сказаться на экономике Казахстана тот факт, что S&P поменяло прогноз по нашей стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, не скажется ли негативно на привлечении зарубежных инвестиций тот факт, что S&P поменяло прогноз по Казахстану.

Однако Алибек Куантыров заявил, что поводов для беспокойства не видит.

"Не надо беспокоиться, они подтвердили наш рейтинг, а то, что прогноз ухудшили, – это означает, что есть 30-процентная вероятность в течение двух лет, что они могут пересмотреть наш рейтинг. В период пандемии, в 2021 году, в этом году у многих стран были пересмотрены рейтинги и прогнозы. Это нормальная практика, ни о чем беспокоиться не стоит", – заверил глава МНЭ.

Ранее сообщалось, что Международное агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по суверенному кредитному рейтингу Казахстана, изменив его со "Стабильного" на "Негативный". Отмечается, что ухудшение прогноза эксперты объяснили "более высокими внешними и финансовыми рисками".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986399-bespokoitsya-ne-stoit-kuantyrov-ob-uhudshenii-prognozov-sp-po-kreditnomu-reytingu-kazahstana/