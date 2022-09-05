Агентство S&P ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Казахстана

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Международное агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по суверенному кредитному рейтингу Казахстана, изменив его со "Стабильного" на "Негативный". Об этом сообщается на сайте агентства.

Ухудшение прогноза эксперты объяснили "более высокими внешними и финансовыми рисками". В то же время долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне ВВВ-/А-3.

Отмечается, что "негативный" прогноз отражает риски, связанные с экспортом казахстанской нефти по трубопроводу КТК, а также рост расходов на обслуживание долга.

"На наш взгляд, Казахстан остается уязвимым в отношении возможных перебоев в работе КТК, по которому экспортируется около 80% нефти, добываемой в Казахстане.

В случае снижения пропускной способности КТК в течение продолжительного времени, это может негативно сказаться на внешнеэкономических и фискальных показателях страны.

Растущая зависимость от внутреннего финансирования и повышение стоимости заимствований могут привести к росту расходов по обслуживанию и погашению долга и ухудшению бюджетных показателей", – объяснили в агентстве пересмотр прогноза.

Аналитики добавили, что могут пересмотреть рейтинг Казахстана в ближайшие два года в случае значительного сокращения нефтяного экспорта.

"Это может произойти, например, если пропускная способность трубопровода КТК снизится или будет оставаться такой длительное время. Мы также можем понизить рейтинги, если инфляционное давление и рост затрат на привлечение заемных средств продолжат способствовать росту расходов на обслуживание и погашение государственного долга", – говорится в сообщении.

"Стабильный" прогноз будет возвращен, если среднесрочные перспективы изменения бюджетных показателей улучшатся, рост долга замедлится, а объем расходов на обслуживание и погашение долга сократится. Это может произойти, например, если правительство существенно увеличит базу ненефтяных доходов или сократит расходы, пояснили специалисты агентства.

Здесь также напомнили, что в этом году произошло как минимум четыре инцидента, связанных с основным для Казахстана нефтепроводом КТК, по которому экспортируется около 80% добываемой в стране нефти. Напомним, в конце августа два причала КТК приостановили работу.

"Как следствие, мы ожидаем, что объемы добычи нефти в Казахстане составят 85,6 млн тонн в год (эквивалентно примерно 1,8 млн баррелей н.э./сутки), что ниже нашей предыдущей оценки (87,5 млн тонн в 2022 году)", – добавили в агентстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986190-agentstvo-sp-uhudshilo-prognoz-po-kreditnomu-reytingu-kazahstana/