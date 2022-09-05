Изменится ли цена на топливо в Казахстане, рассказали в Минэнерго

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Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал, планирует ли профильное ведомство увеличивать стоимости ГСМ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков признал, что вопрос ценообразования на ГСМ волнует всех казахстанцев.

"Этот вопрос, безусловно, важный, и волнует всех граждан. Но на ближайшие 180 дней цены на топливо меняться не будут. Есть подписанный соответствующий приказ. В следующем году – посмотрим", – заявил министр.

При этом он указал на значительную разницу в цене с нашими соседями, что, добавил Акчулаков, приводит к перетоку топлива из республики.

По его словам, разница в цене увеличивается ежегодно. Сейчас топливо в России и Кыргызстане более чем в два раза дороже, чем в Казахстане.

"Но плана и прогноза по значительному увеличению стоимости ГСМ на следующий год у нас нет", – резюмировал глава Минэнерго.

Также сегодня министр рассказывал, как будет работать система для отслеживания потребления дизтоплива в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986229-izmenitsya-li-tsena-na-toplivo-v-kazahstane-rasskazali-v-minenergo/