Как будут отслеживать потребление дизтоплива в Казахстане, рассказали в Минэнерго

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Глава Минэнерго Болат Акчулаков на брифинге в СЦК анонсировал запуск системы верификации данных потребителей дизельного топлива, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков сообщил, что систему планируется запустить к 15 сентября.

"Система будет работать следующим образом: все автозаправочные станции будут объединены в одну систему, в которой в случае, если лимитировано, по цене 230 либо 260 тенге потребитель заправляется, он автоматически попадает в базу. И на следующей заправке он уже сидит в базе, и там видно, какое количество дизтоплива он уже взял, вне зависимости от владельца АЗС.

Мы это сделаем для того, чтобы не было каких-то нюансов, связанных с перебором лимитированного топлива", – заявил министр.

По его словам, система будет общая.

"Мы ее ускоряем и, наверное, сделаем ее бесплатной для всех АЗС, чтобы они имели возможность подключаться к ней и загружать туда данные. После того, как эта база заработает, мы будем видеть всю картину полностью – сколько человек потребило – по водительским удостоверениями и техпаспортам – это касается грузовых автомобилей. И над этим мы сейчас работаем", – подчеркнул глава Минэнерго РК.

Также министр объяснил, как будут работать лимиты на дизтопливо.

"Заправятся, но уже по другой цене – до 450 тенге. Это предельная цена, которая выше лимита. Сегодня по лимиту физлицо может заправить 100 литров, 300 (литров – прим. ред.) – грузовой транспорт по цене 230 или 260 тенге в зависимости от региона", – резюмировал Болат Акчулаков.

Ранее сообщалось, что с сентября в Казахстане водителей, заправляющихся дизельным топливом на АЗС, будут отслеживать через базу.

Кроме того, министр энергетики объяснял, что одной из причин исчезновения дизеля на АЗС в некоторых регионах Казахстана стала его привлекательная цена для граждан других стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986217-kak-budut-otslezhivat-potreblenie-diztopliva-v-kazahstane-rasskazali-v-minenergo/