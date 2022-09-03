Выданные родственникам высокопоставленных чиновников земли вернули в Алматинской области

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В Алматинской области государству вернули земли, незаконно предоставленные родственникам высокопоставленных чиновников. Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокуратурой Алматинской области на сегодняшний день государству возвращено 114 тысяч гектаров сельхозземель кадастровой стоимостью 1,4 млрд тенге.

В ведомстве сообщили, что указанные земли годами не использовались по прямому назначению, возделывание кормовых культур не осуществлялось, на балансе хозяйств не было скота.

Между тем другие добросовестные фермеры остро нуждались в посевных и пастбищных площадях.

"К примеру, в Илийском районе возвращено 10 участков общей площадью 1743 га, незаконно предоставленные родственникам высокопоставленных чиновников.

В целях удовлетворения нужд фермеров и недопущения повторного предоставления третьим лицам проводится работа по переводу возвращенных земельных участков под общественные пастбища.

Так, из возвращенных государству земельных участков 1,5 тыс. га уже оформлены как общественные пастбища", - отметили в прокуратуре Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986033-vydannye-rodstvennikam-vysokopostavlennyh-chinovnikov-zemli-vernuli-v-almatinskoy-oblasti/