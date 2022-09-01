Министр финансов: Не думаю, что президентские выборы будут стоить миллиарды тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Минфина в кулуарах парламента высказался о том, хватит ли денег в бюджете на проведение внеочередных президентских выборов. Ранее Касым-Жомарт Токаев в своем послании заявил, что выборы пройдут этой осенью, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что на проведение выборов не требуются миллиарды.

"Не думаю, что президентские выборы будут стоить миллиарды тенге. Мы это все посчитаем", – заявил он.

Расчет, заявил министр, нужно будет провести и в части пенсий.

Говоря о других поручениях президента, он сообщил, что в бюджете предусмотрены определенные деньги на строительство комфортных школ и на строительство больниц в сельской местности. Предварительные расчеты, по его словам, имеются.

Напомним, что во время выступления с Посланием народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента уже этой осенью.

Также президент сообщил, что со следующего года в селах запустят проект по строительству медцентров, а при вузах создадут больницы и клиники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985750-potyanet-li-byudzhet-prezidentskie-vybory-rasskazal-zhamaubaev/