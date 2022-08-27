Курс доллара снизился почти на 5 тенге на бирже в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара резко снизился на Казахстанской фондовой бирже - падение составило почти 5 тенге, об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 468,10 тенге, снизившись на 4,76 тенге перед выходными в Казахстане.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на данный момент в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 465-468,5 тенге, продажа – 470-475 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 465-467 тенге, продажа – 470-475 тенге.

Согласно информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 467-469 тенге, продажа – 473-474 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 466-470 тенге, продажа – 472-474 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985189-kurs-dollara-snizilsya-pochti-na-5-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/