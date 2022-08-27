Курс доллара снизился почти на 5 тенге на бирже в Казахстане
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Курс доллара резко снизился на Казахстанской фондовой бирже - падение составило почти 5 тенге, об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE.
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 468,10 тенге, снизившись на 4,76 тенге перед выходными в Казахстане.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на данный момент в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:
- в Алматы: покупка – 465-468,5 тенге, продажа – 470-475 тенге;
- в Нур-Султане: покупка – 465-467 тенге, продажа – 470-475 тенге.
Согласно информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 467-469 тенге, продажа – 473-474 тенге;
- в Нур-Султане: покупка – 466-470 тенге, продажа – 472-474 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985189-kurs-dollara-snizilsya-pochti-na-5-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/