Казахстан продлит запрет на вывоз овец, коз и крупного рогатого скота

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В Казахстане введут запрет на вывоз крупного рогатого скота, а также овец и коз. Проект приказа согласован Министерством торговли и интеграции РК и опубликован в электронном банке нормативных правовых актов.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан крупного рогатого скота живого, овец и коз живых", – говорится в тексте документа.

Министерству сельского хозяйства поручили проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о принятых мерах. Контролировать исполнение приказа будут вице-министры сельского хозяйства и финансов Казахстана.

Документ вступит в силу через десять календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, что в конце июля глава Министерства сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщал о намерении продлить ограничительные меры на экспорт сельхозживотных.

Ранее его ведомство предлагало ввести квоту на экспорт крупного и мелкого рогатого скота, но МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях не поддержала это предложение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985109-kazahstan-prodlit-zapret-na-vyvoz-ovets-koz-i-krupnogo-rogatogo-skota/