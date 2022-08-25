"Проблем с отгрузкой нефти нет": представители "КазМунайГаза" о ситуации с КТК

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Заместитель председателя правления по экономике и финансам нацкомпании "КазМунайГаз" Даурен Карабаев на брифинге высказался о ситуации с транспортировкой нефти через КТК, передает корреспондент NUR.KZ.

Даурен Карабаев напомнил, что сейчас на КТК ведутся ремонтные работы на двух выносных причальных устройствах.

При этом он отметил, что третье устройство работает в штатном режиме.

"Каких-то вопросов, проблем у "КазМунайГаза" с отгрузкой нефти на текущий момент нет, мощности по транспортировке удовлетворяют объемы нашей текущей добычи", – добавил он.

По его данным, добыча нефти с учетом доли "КазМунайГаза" в крупных проектах за первые шесть месяцев 2022 года составила 10,7 млн тонн нефти, что на 0,3% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Объем добычи попутного и природного газа увеличился на 0,8% и составил 4,1 млрд кубических метров.

"Ведется на различных уровнях обсуждение с азербайджанской стороной по возможной транспортировке казахстанской нефти, в том числе на государственном уровне, на уровне национальных компаний. Детали еще требуют согласования, мы более подробно сообщим по достижению договоренностей с азербайджанской стороной.

Азербайджан имеет два нефтепровода: "Баку – Тбилиси – Джейхан" и "Баку – Супса", которые могут быть потенциально использованы для транспортировки казахстанской нефти", – резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что КТК снизил объемы перекачки нефти из Казахстана из-за ремонта на Тенгизском месторождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984774-problem-s-otgruzkoy-nefti-net-predstaviteli-kazmunaygaza-o-situatsii-s-ktk/