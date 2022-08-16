"Очень много пробелов": и.о. министра торговли о работе Бахыта Султанова

Серик Жумангарин. Фото: официальный сайт АЗРК РК

Новый глава Министерства торговли и интеграции в кулуарах кабмина рассказал, как оценивают работу его предшественника казахстанцы, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин считает, что одними директивными методами рост цен на продукты не решить.

"Очень много пробелов в работе Султанова отмечают казахстанцы: не только по сахару, но и по другим продуктам. Речь, наверное, идет больше о ценах на сельхозпродукты – там есть несколько механизмов.

Первое – понятно, надо работать над собственным производством: это достаточно сложный процесс, он требует несколько лет.

Второе – это контрактация, по ней сейчас надо посмотреть, как мы контрактуем: возможно, надо будет заключать какие-то долгосрочные фьючерсные контракты. В принципе, те средства, которые правительство до этого выделяло на оборотную схему, я считаю достаточными", – отметил новый глава Минторговли.

При этом он отметил, что есть определенная сезонность на овощи и фрукты, и Казахстан от этого никуда не денется, так как физически не сможет произвести столько, сколько нужно, – из-за того, что "у нас зона, где они растут, достаточно узкая".

"От некоторых (видов овощей и фруктов, в плане импорта – прим. ред.) мы, наверное, будем зависеть. Возможно, тепличные условия что-то решат, но надо создать бизнес-условия, чтобы он туда пошел. Это нельзя сделать директивными методами, это очень сложно сделать регулированием цен, запретами и так далее.

На этой неделе это один из вопросов, с которым я начну разбираться. Наверняка министерство и Бахыт Турлыханович (Султанов, экс-министр торговли – прим. ред.) и коллеги свою работу над ошибками сделали. Я вчера там информацию получил, сегодня мне видение предоставят – посмотрим. Надо будет встретиться с экспертами, аграриями, с ассоциациями всеми, которые производят, выращивают, послушать их мнение. Недели три, наверное, мне понадобится, чтобы все понять", – резюмировал спикер.

Напомним, что накануне Касым-Жомарт Токаев освободил Бахыта Султанова от должности министра торговли и интеграции Казахстана.

В то же время Серик Жумангарин был назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

Сегодня в кулуарах кабмина исполняющий обязанности министра рассказал, что будет делать в первую очередь на новом посту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1983392-ochen-mnogo-probelov-novyy-glava-mintorgovli-o-rabote-bahyta-sultanova/