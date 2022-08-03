Дифтариф на дизельное топливо хотят ввести в Казахстане

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Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге СЦК рассказал, как в Казахстане планируют решать проблему дефицита дизельного топлива, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минэнерго напомнил, что перед его ведомством поставлена задача по недопущению дефицита дизтоплива путем выработки дифференцированных цен для транзитного транспорта и по периметру границы.

"По данным пограничной службы, в Казахстан в день заезжает порядка 4,5 тысячи единиц грузового транспорта, из которых порядка 70% – это иностранный транспорт. Низкие цены на АЗС Казахстана приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн.

В настоящее время министерством разработан проект приказа, предусматривающего дифференцированные цены на дизтопливо. Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и от видов транспорта", – отметил министр.

Он заверил, что работа в данном направлении будет продолжена с заинтересованными госорганами и сторонами.

Напомним, с 12 июля в Казахстане действует запрет на вывоз бензина, дизтоплива и некоторых других видов ГСМ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1981533-diftarif-na-dizelnoe-toplivo-hotyat-vvesti-v-kazahstane/