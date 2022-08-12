Четыре сахарных завода в Казахстане работают с нарушениями, заявили в АЗРК

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Специалисты Агентства по защите и развитию конкуренции провели анализ рынка оптовой реализации сахара в стране. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По информации агентства, в Казахстане основной объем сахара производят 4 завода, расположенные в 2 регионах:

в Жамбылской области – "Таразский сахарный завод" (производство из сахарного тростника) и ТОО "Меркенский сахар" (тростник + свекла);

области – "Таразский сахарный завод" (производство из сахарного тростника) и ТОО "Меркенский сахар" (тростник + свекла); в Алматинской области – ТОО "Коксуский сахарный завод" (тростник + свекла) и ТОО "Аксу кант" (свекла).

По сообщению агентства, с начала года рост цен на сахар составил 86,6% (за аналогичный период 2021 года – 11,9%). Сегодня темп роста цен снизился, однако динамика сохраняется. К примеру, за июль розничные цены выросли на 5,3%.

Подчеркивается, что производственных мощностей сахарных заводов достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка при регулярном обеспечении сырьем.

Проблема нехватки как отечественного, так и импортного сырья сложилась из-за недостаточности оборотных средств у заводов, необходимых для покупки импортируемого тростникового сырца.

На заводах отмечали, что проблема усложняется курсами валют, ростом затрат на логистику и цен на сырье, что препятствует полной загрузке имеющихся мощностей.

Сырье закупается на средства заказчиков (оптовых покупателей). Основной объем произведенного сахара в стране закуплен крупным оптовым поставщиком, который законтрактовал 90% производимого в Казахстане сахара.

В действиях данного поставщика усматриваются признаки изъятия товара из оборота обращения, результатом которого явилось повышение цены на сахар. При этом ограничивался доступ к произведенному сахару других оптовых региональных поставщиков, торговых сетей.

В АЗРК подчеркнули, что эти действия запрещаются статьей 174 Предпринимательского Кодекса РК.

По этой причине агентство назначило расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, установлены признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны ТОО "Таразский сахарный завод", уклонения от заключения договора с оптовым поставщиком.

Антимонопольный департамент по Жамбылской области вынес уведомление об устранении нарушений в части необоснованного отказа от заключения договора.

Помимо вышесказанного, установлены признаки нарушения по антиконкурентным согласованным действиям – установлению и поддержанию цен – у ТОО "Таразский сахарный завод" и ТОО "Меркенский сахар". 26 июля в их отношении также вынесли уведомления.

В целом на рынке реализации сахара антимонопольным органом вынесено 18 уведомлений, назначено 2 расследования, заключено 8 актов антимонопольного комплаенса.

Отмечается, что сахар входит в перечень биржевых товаров. При минимальном размере поставочной партии сахара в 60 тонн и более его реализация осуществляется только через товарную биржу.

Установлено, что ТОО "Таразский сахарный завод" начал реализацию продукции через товарную биржу с мая, тогда как с января по май сахар реализовывался вне товарной биржи.

Аналогично поступали и в ТОО "Меркенский сахар", ТОО "Аксу кант" и ТОО "Коксуский сахарный завод".

В связи с этим, как отметили в АЗРК, в действиях всех 4 производителей сахара усматриваются признаки административного правонарушения.

Все материалы направили в Министерство торговли и интеграции РК. Там примут решение о возбуждении и рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении сахарных заводов по части 3 статьи 268 КоАП РК по факту реализации товаров, включенных в перечень биржевых товаров, вне товарных бирж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1982931-vse-chetyre-saharnyh-zavoda-v-kazahstane-rabotayut-s-narusheniyami-zayavili-v-azrk/