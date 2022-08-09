Почти на 2 тенге подорожал доллар на бирже в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня, 9 августа, на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара к тенге вырос почти на 2 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара, согласно опубликованным данным, составил 478,39 тенге, повысившись на 1,73 тенге с момента последних торгов на бирже.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на данный момент в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 474-477 тенге, продажа – 481-482 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 474-476 тенге, продажа – 481,3-482 тенге.

Также, согласно информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 476-477 тенге, продажа – 481-482 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 474-476 тенге, продажа – 478-480 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1982415-pochti-na-2-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe-v-kazahstane/